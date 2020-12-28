محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فريقه سيواجه نادي الزمالك بطريقة "الحزام"، متمنياً أن تعمل تقنية الفيديو "الفار".
ويلتقي سموحة بنظيره الزمالك، مساء اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الثالثة من دوري WE المصري.
وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سموحة اليوم امام الزمالك حيلعب بطريقة الحزام".
وأكمل: "هذا تطلب تشكيل جديد وتكليفات وتوظيفات جديدة ووجوة جديدة حتظهر اليوم في الملعب ولاول مرة وبالاخص في منتصف الشوط الثاني".
وأتم فرج عامر: "بشرط الڤار يكون شغال بجد والحكم في قمة لياقتة الفنية يارب التوفيق والبدنية ويا مسهل يا رب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سموحة: سنلعب أمام الزمالك بطريقة "الحزام".. وشرط بخصوص الحكم والفار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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