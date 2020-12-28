تقرير.. حسام عاشور "القائد التاريخي" وجها لوجه أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستضيف الأهلي "حامل لقب الدوري" نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وعلى هامش اللقاء، سيكون هناك مواجهة استثنائية تحمل الكثير من الذكريات، عندما يواجه حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري، ناديه السابق الأهلي للمرة الأولى منذ رحيله عن المارد الأحمر.

ويتواجد حسام عاشور في قائمة الاتحاد السكندري، التي أعلن عنها حسام حسن المدير الفني للفريق في وقت سابق، والتي تضم 22 لاعباً.

وكتب حسام عاشور "القائد التاريخي" للنادي الأهلي، الفصل الأخير في مشواره مع المارد الأحمر بعد قضاء 16 عاما بين أسواره، عندما قرر رفض الامتيازات التي قدمها الفريق الأحمر له، ومواصلة مشواره خارج أسوار ملعب "مختار التتش".

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت انتهاء العلاقة بينها وبين عاشور الذي لم يُكمل الموسم الماضي رفقة المارد الأحمر، رغم أن عقده كان مستمراً حتى نهاية الموسم وذلك بعد أن دبت الخلافات بين الطرفين.

الأهلي كان قد قدّم لعاشور عرضا استثنائيا من 3 نقاط حال قرر اعتزال كرة القدم، أولهم إقامة مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للنادي وأن تحقق له عائد مالي كبير، والتكفل بتكاليف سفره لمعايشة أوروبية لإعداده فنيا وإداريا، إلى جانب تعيينه إعلاميًا بالقناة الرسمية للنادي، إلا أن اللاعب رفض فكرة الاعتزال وقرر الانتقال إلى الاتحاد السكندري الذي ضمه بعقد لمدة موسمين.

حسام عاشور كان اللاعب رقم واحد في وسط ملعب الأهلي منذ 2004 لمدة تفوق السنوات العشر رغم اختلاف المدربين المتعاقبين على تدريب الأحمر من بين المحليين والأجانب، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ابتعاده عن خط وسط الفريق، وقرر رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي استبعاده وإبلاغ إدارة الفريق بعدم الحاجة إلى "مسمار منتصف الملعب".

ويعد عاشور قائد تاريخي للنادي الأهلي لما قدمه مع الفريق خلال 16 عامًا، بعد تحقيق 34 بطولة على مدار مسيرته مع الفريق الأحمر، بواقع 12 بطولة دوري، 3 بطولات كأس مصر، 8 بطولات كأس السوبر المصري، 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا، 5 كأس السوبر الأفريقي، وبطولة في كأس الكونفدرالية.

وسيظهر حسام عاشور للمرة الأولى أمام الأهلي منذ الأزمة التي نشبت بينه وبين فريق القلعة الحمراء وأدت إلى رحيله، وسيحمل شارة القيادة للاتحاد السكندري أمام الأهلى، بعدما قرر حسام حسن المدير الفني إعطاء الشارة له من باب تكريمه.