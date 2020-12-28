كورة جول مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر اليوم 28/12/2020 في الدوري الانجليزي

يقدم لكم "الوفد"، موعد مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البريميرليج، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والقواعد الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

موعد مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا

ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج"، في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أستون فيلا

وستُذاع مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة beIN Sports HD 2

ويسعى أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، لمواصلة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، في محاولة لاقتحام المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي أو البقاء ضمن العشرة الأوائل على الأقل، مستغلًا عامل الأرض.

ويدخل أستون فيلا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة نسبيًا، بعدما حقق الفريق فوزًا

كبيرًا على وست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة، ثم كرر الانتصار على كريستال بالاس بنتيجة 3-0 أيضًا، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي.

ويفتقد أستون فيلا في مباراة اليوم لخدمات نجمنا محمود تريزيجيه؛ بسبب تعرّضه لإصابة دموية في وجهه، بعد اصطدامه بحذاء أحد لاعبي وست هام، كذلك إصابته في أوتار الركبة، ليغيب على إثرها عن مواجهتي ولفرهامبتون وبيرنلي ووست بروميتش، في الجولات الثلاث الماضية من الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع أخرى، مثلما قال دين سميث، المدير الفني للفريق.

وكان محمود تريزيجيه، صاحب الـ26 عامًا، قد شارك في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2020-2021، وصنع هدفين.

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد أستون فيلا

ومن المتوقع أن يدخل أستون فيلا اللقاء بتشكيل يضم كل من:

في حراسة المرمى: مارتينز

خط الدفاع: كونسا، هويسا، تارجيت، كاش

خط الوسط: أنور الغازي، دوجلاس لويز، ماكجين

في الهجوم: جاك جريليش، واتكينز، تراوري

في المقابل، يرغب فريق تشيلسي، بقيادة المدرب فرانك لامبارد، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد الهزيمة القاسية أمام أرسنال في "ديربي لندن" بنتيجة 1-3، الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض.

ومن المتوقع أن يدخل تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من:

في حراسة المرمى: دواردو ميندي

خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، زوما، بن تشيلويل

خط الوسط: نجولو كانتي، ماسون مونت، كوفاسيتش، بوليسيتش

في الهجوم: تاني أبراهام، تيمو فيرنر

ويتواجد أستون فيلا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، متفوقًا على تشيلسي صاحب المركز السابع بفارق الأهداف فقط.