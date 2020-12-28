اليوم.. ثمان مواجهات نارية بمجموعة القاهرة

تنطلق في الثانية ونصف عصر اليوم الإثنين ثمان مباريات في مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني والتي يكون أبرزها لقاء الترسانة ضد زد . وجاءت مباريات مجموعة القاهرة كالتالي.. الترسانة- زد طنطا - المريخ البورسعيدي منتخب السويس - بتروجت كوكاكولا - جمهورية شبين النجوم - الزرقا سرس الليان - بورتو السويس القناة - النصر الداخلية - السكة الحديد وجاء ترتيب مجموعة القاهرة كالتالي.. 1- نادي زد 11 نقاط 2- منتخب السويس 8 نقاط 3- الزرقا 8 نقاط 4- سرس الليان 8 نقاط 5- الداخلية 8 نقاط 6- بتروجت 7 نقاط 7- بورتو 7 نقاط 8- القناة 6 نقاط 9- الترسانة 6 نقاط 10- المريخ 6 نقاط 11- طنطا 5 نقاط 12- النصر 5 نقاط 13- كوكاكولا 4 نقاط 14- النجوم 4 نقاط 15- السكة الحديد 3 نقاط 16- جمهورية شبين نقطة وحيدة

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