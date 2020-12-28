يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر اليوم 28/12/2020

ويريد نابولي ضم مدافع جديد لأن هيلسيد هيساج في طريقه للرحيل إما في يناير أو بنهاية الموسم، ومن المتوقع أيضا رحيل فوزي غلام.
وفقا لصحيفة كورييري ديللو سبورت فهناك اهتمام كبير من نابولي لضم إيمرسون وفيربو الذين يميلان إلى مغادرة أنديتهم لأنهم يريدون خوض المزيد من الدقائق.
وأشار التقرير إلى أن نابولي سيبدأ التفاوض لضمالثنائي خلال سوق الانتقالات الشتوية.
لعب فيربو -24 عاما- 246 دقيقة فقط في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم بعد أن تعاقد معه برشلونة من بيتيس في صيف 2019.
لم يسجل فيربو سوى هدف واحد وصنع اثنين آخرين في 30 مباراة حتى الآن.
أما بالنسبة لإيمرسون فقد سبق له اللعب لفريق روما، وخاض 418 دقيقة في جميع المسابقات مع تشيلسي هذا الموسم.
ورغم شائعات اقترابه من العودة للدوري الإيطالي إلا أن وكيله يرى أنه حتى الآن لا رحيل قريب من تشيلسي في يناير.
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