مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر

يسعى فريق تشيلسي إلى نسيان الأحزان وخسارته أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب فريق أستون فيلا.

ولكل عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي ننشر لكم موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة.

ويستضيف تشيلسي مساء اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر فريق أستون فيلا في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة تشيلسي وأستون فيلا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت

مكة المكرمة.

ويستضيف لقاء تشيلسي وأستون فيلا ملعب ستامفورد بريدج تحت قيادة الحكم الإنجليزي ستيوارت أتويل , وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت اتش دي 2.

ويدخل تشيلسي اللقاء اليوم وهو في المركز الثامن بترتيب جدول الدوري الإنجليزي وبرصيد 25 نقطة من 15 مباراة خاضها حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر في أربعة مواجهات.

ويسعى تشيلسي إلى العودة من جديد

إلى طريق الانتصارات وتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط.

كما يدخل فريق أستون فيلا اللقاء اليوم أمام البلوز وهو في المركز السابع بترتيب جدول الدوري الإنجليزي وبرصيد 25 نقطة من 13 مباراة خاضها حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في مباراة وحيدة وخسر في أربعة مباريات.

ويسعى أستون فيلا إلى الحفاظ على تحقيق الانتصارات والدخول وسط كبار الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي.