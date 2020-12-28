مشاهدة رابط البث المباشر لمباراه الزملك وسموحه smouha vs al zamalek اليوم

ألمح فرج عامر رئيس سموحة إلى أن فريقه سيلعب مدافعا ضد ضيفه الزمالك اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عامر عبر صفحته في فيسبوك:"سموحة اليوم أمام الزمالك سيلعب بطريقة الحزام، وهذا تطلب تشكيلا جديدا وتكليفات وتوظيفات جديدة ووجوه جديدة ستظهر اليوم في الملعب ولأول مرة، وبالأخص في منتصف الشوط

الثاني".

ثم استدرك "بشرط الڤار (حكم الفيديو) يكون فعالا، والحكم في قمة لياقته الفنية. يارب التوفيق".ويأمل سموحة تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري بعدما تفوق على وادي دجلة في الجولة الماضية.

بينما الزمالك يبحث عن انتصار بعد جمعه لأربع نقاط في أول

جولتين بالفوز على المقاولون العرب والتعادل مع بيراميدز.

ويحتل سموحة المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 5 نقاط بعد خوض 3 مباريات، بينما الزمالك في المرتبة التاسعة.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.