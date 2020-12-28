رئيس اتحاد اليد: حسن مصطفى واجهة مشرفة للرياضة المصرية

تحدث هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد في مصر، المقرر له منتصف يناير المقبل، عن دور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، قائلًا: حسن مصطفى واجهة رائعة وقيمة للرياضة المصرية، وهو مسؤول بعقلية أوروبية، ولن يجامل مصر، أو الاتحاد

المصرى على حساب منصبه الدولى، ولن يساعد إلا المجتهدين، فاتحاد اليد كان منظمًا ومرتبًا ويعمل بأسلوب علمى، وهو ما جعل الاتحاد الدولى يثق فى قدرات الاتحاد المصرى.

وعن أهداف المنتخب الوطنى فى المونديال، قال نصر خلال حواره لـ"الوفد":

علينا أن نتسلح بالواقعية، فى رأيى أن التأهل لدور الثمانية سيكون هدفنا فى البطولة، ولكن إذا صعدنا بالطبع للمربع الذهبى، وكررنا إنجاز مونديال 2001 فسيكون الأمر تاريخيًا.

وتابع: كلامى هذا لا يقلل من ثقتى فى المنتخب ولاعبيه ومدربه الإسبانى روبرتو باروندو، فهو مدرب رائع وحقق معنا إنجازاً كبيراً بالتأهل لللأولمبياد، والفوز على تونس فى عقر دارها، وهو أمر لم يحدث من قبل.