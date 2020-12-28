مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم 28/12/2020

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على إجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى مباراة اليوم، خاصة فى ظل دخول الفريق بعدد من الغيابات وعلى رأسها محمود علاء ومحمد عبد السلام، ثنائى دفاع الأبيض، وأسامة فيصل وحسام أشرف، مهاجمى الفريق، بعدما تأكد إصابتهم بفيروس كورونا، وخضوعهم للعزل المنزلى، وعاد طارق حامد بعد شفائه من كورونا وتحولته حالته وعينته الطبية من إيجابية إلى سلبية، كما تأكد غياب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، عن مواجهة الليلة، بعدما ابتعد عن الحسابات الفنية للمدرب البرتغالى فى مباراة سموحة، بعدما تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الأخيرة لرغبته فى الانتقال إلى سانت إتيان الفرنسى ليتواجد اليوم فى مقر النادى

ويكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم.

فيما حرص البرتغالى باتشيكو على دراسة فريق سموحة فى المباريات الأخيرة التى خاضها فى الأسابيع الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق، خاصة فى ظل رغبته فى تحقيق الثلاث نقاط والفوز بالمباراة، لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعد التعثر الأخير أمام بيراميدز وفقدان نقطتين هامتين فى مشوار الأبيض فى الجولة الثانية من المسابقة.

من ناحية أخرى، يسعى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لتحفيز لاعبيه على ضرورة تقديم مباراة جيدة أمام الزمالك اليوم، مُستغلاً الروح المعنوية المرتفعة لديهم بعدما نجحوا فى

تحقيق أول فوز لهم فى الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة، كما يسعى لاستغلال دخول الأبيض المباراة وهو مفتقدًا لعدد من العناصر الأساسية لفريقه بسبب الإصابات التى لحقت بهم فى الفترة الأخيرة، كما طالب أحمد سامى لاعبيه بضرورة التركيز فى مباراة اليوم، وعدم الوقوع فى أخطاء ساذجة، مثلما حدث فى أخر مباراة جمعت بين الفريقين فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى شهدت تقدم سموحة بالهدف الأول فى الدقيقة 55 من زمن المباراة، قبل أن ينجح إمام عاشور بالعودة بالمباراة وإدراك هدف التعادل فى الدقيقة 81 لتمتد المباراة لـ 120 دقيقة وينجح الأبيض فى الدقيقة 114 فى إحراز هدف الفوز والتأهل عن طريق أحمد سيد زيزو.