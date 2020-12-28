بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري في إحدى مباريات اليوم الاثنين 28-12-2020 في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الاهلي والاتحاد السكندري” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “أيمن الكاشف”، وتقام على “استاد الاهلي We السلام”، بإدارة من الحكم الدولي المصري “‘جهاد جريشة”.

وينطلق البث المباشر لمواجهة الاهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

بدأ النادي “الاهلي” حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري بفوزًا مستحق في الجولة الأولى على “مصر المقاصة”، كما فاز في الجولة على “غزل المحلة”، وسيسعى اليوم إلى تحقيق فوزه الثالث تواليًا للوصل إلى النقطة التاسعة وذلك من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب.

وستشهد مباراة اليوم عودة المدرب “بيتسو موسيماني” لقيادة الاهلي من دكة البدلاء من جديد بعدما غاب عن تدريبات ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية لإصابته بفيروس كورونا، حيث تولى المدرب العام “كيفن جونسون” والمساعد “سامي قمصان” المهمة في غيابه ونجحوا في تحقيق الفوز على “غزل المحلة” في الدوري، و”سونديب” في دوري ابطال افريقيا.

واستعاد الاهلي خدمات: “حسين الشحات، وليد سليمان، ومروان محسن” بعد تعافيهم من الإصابة، بينما يغيب الثلاثي “محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، ورامي ربيعة” لعدم تعافيهم بعد من فيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب “جيرالدو دا كوستا وناصر ماهر” اللذان يعانيان من إصابة متعلقة بكرة القدم.

على الجانب الآخر يدخل نادي “الاتحاد السكندري” المباراة بقيادة المدرب “حسام حسن” وعينه على خطف الثلاث نقاط، أو على الأقل الخروج بنقطة واحدة من امام حامل اللقب وبطل أفريقيا، لاستكمال انطلاقته الجيدة في الدوري المصري هذا الموسم.

وتعادل الاتحاد السكندري في الجولة الماضية امام “سموحة” بنتيجة (1-1)، وذلك بعد فوزه الرائع على “بيراميدز” في الجولة الأولى، ليصل إلى أربع نقاط احتل بهما المركز العاشر في جدول الترتيب.

ويعاني الاتحاد السكندري من عدة غيابات، وهم: ” إيمانويل أوكوي، عمرو الميداني، محمود شعبان، داميون لوي، محمد عبد الغني والسيد سالم”، كما استبعد حسام حسن كل من: “عمرو خليل، صبحي سليمان، هشام صالح، محمد الصباحي، أحمد حجي ومروان النجار” لأسباب فنية.

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