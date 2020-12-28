بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك وسموحة في إحدى مباريات اليوم الاثنين 28-12-2020 في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الزمالك وسموحة” على قناة أون تايم سبورتس 1، وتقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بإدارة من الحكم من الحكم المصري “محمود عاشور”.

وينطلق البث المباشر لمواجهة الزمالك وسموحة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

يمر نادي “الزمالك” بفترة صعبة للغاية إذ دخل في دوامة من المشاكل الإدارية والمالية بعد حل مجلس إدارته بالكامل، ويغيب عن صفوفه اليوم كل من “محمود علاء وطارق حامد” لإصابتهما بفيروس كورونا، فيما استبعد جايمي باتشيكو المهاجم “مصطفى محمد” بعد تغيبه عن تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة الماضية تمهيدًا لرحيله عن القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي القادم.

وسيسعى الزمالك إلى تحقيق فوزه الثاني في الدوري المصري هذا الموسم على حساب “سموحة”، بعد فوزه في الجولة الأولى على “المقاولون العرب”، وتعادله في الثانية مع “بيراميدز”، ليحتل فريق ميت عقبة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

في المقابل، يدخل “سموحة” المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه الفوز الأول له في الدوري المصري هذا الموسم على حساب “وادي دجلة” في الجولة الماضية، وكان قبل ذلك قد تعادل في الجولة الأولى والثانية امام “غزل المحلة والاتحاد السكندري” على الترتيب.

ويتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 5 نقاط، من 3 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “الجونة” الذي فاز أمس على “أسوان” لحساب الجولة الرابعة.

واستبعد المدرب الشاب أحمد سامي كل من: “محمد عبد المنعم، محمد أشرف، حمدي عبد القادر، عمر ميرا، إسلام عبد الفتاح، وحسين تيمور” عن مواجهة الزمالك اليوم لأسباب فنية.

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