شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سموحة والزمالك.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي سموحة نظيره الزمالك، مساء اليوم الاثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع على قناة «أون تايم سبورت 2» بتعليق بلال علام.