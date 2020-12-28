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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. والقناة الناقلة

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار الجولة الثالثة من الممتاز.

وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء، فيما ستذاع على قناة «أون تايم سبورت» بتعليق أيمن الكاشف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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