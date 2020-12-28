شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء، فيما ستذاع على قناة «أون تايم سبورت» بتعليق أيمن الكاشف.
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