شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يخطط لخطف جناح دالاس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، إن يوفنتوس تقدم بأول عرض رسمي للتعاقد مع بريان رينولدز، الظهير الأيمن لدالاس الأمريكي. وأضاف الموقع أن عرض البيانكونيري، لضم المدافع صاحب الـ19 عامًا، قيمته 9.2 مليون دولار، لكنه سيواجه منافسة من عدة أندية أخرى على الصفقة، أبرزها روما الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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