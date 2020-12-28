شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبه منتخب مصر النسائي: الناس تنمرت علينا بدلًا من أن تشجعنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت دانا كريم، لاعبة الكرة النسائية بمنتخب مصر أنها تتعرض للتنمر بشكل كبير للغاية من المشجعين وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت دانا كريم، لاعبة الكرة النسائية بمنتخب مصر، في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «الناس أتنمرت علينا بدل متشجعنا». وتابعت: «أتمنى أن يتم تشجعينا ودعم الكرة النسائية في مصر أفضل من تعرضنا للتنمر». الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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