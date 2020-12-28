شكرا لقرائتكم خبر عن كوامي بونسو: سوف نتدارك أخطاءنا .. وعلينا الكفاح لتحقيق هدفنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كوامي بونسو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن فريقه كان يعلم مدى صعوبة مواجهة بيراميدز، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهى بفوز بيرامدز بهدف على جبر.

وأردف اللاعب الغاني في تصريحات صحفية عقب المباراة: «علينا أنت نتدارك الأخطاء التي وقعنا فيها بلقاء اليوم، سوف ندرسها جيدا ونعمل على تلاشيها في قادم اللقاءات».

وعاد ليقول: «سيراميكا كليوباترا فريق جديد وقوي، لقد بدأنا الدوري بشكل جيد، وقدمنا أداءا رائعا، علينا الكفاح والعمل بكل اجتهاد، لكي نحقق هدفنا في الموسم الحالي».

وأكمل كوامي بونسو: «لقد بدأنا مباراة بيراميدز بطريقة لعب معينة، وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق تغيير الطريقة، لذلك قام بتوجيهنا كثيرا داخل الملعب وغيرنا التشكيل داخل الملعب في أكثر من مرة، ولقد أتى ذلك بثمارها ولاحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل، والتوفيق لم يكن حليفنا، علينا تخطي هذه المواجهة والاستعداد للقادم».