شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلي ينتظر نتيجة مسحته للحاق بمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم النادي الإسماعيلي، ڤيديو أثناء القيام ببعض التدريبات الفردية داخل مقر العزل بأحد الفنادق.

ويغيب «بن يوسف» عن تدريبات الدراويش خلال الفترة الحالية بعد إصابته بڤيروس كورونا، والذي أدى لعدم مشاركته في مواجهة البنك الأهلي الماضية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لتحاليل وفحوصات جديدة خلال الساعات المقبلة على أمل أن تكون نتيجتها سلبية ويتمكن اللاعب من اللحاق بمواجهة أسوان، المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

