شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان الفرصة الأخيرة لـ«وهبة» لحسم اختياره مديرًا فنيًا للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، على أن تكون مباراة أسوان المقبلة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز الفرصة الأخيرة لاختيار محمد وهبة مديرًا فنيًا للدراويش حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن «وهبة» يضغط خلال الساعات الماضية لإقناع مسؤولي الدراويش باستمراره في المهمة، خصوصًا أن الفريق قدم أداء قويا خلال المباراة الماضية التي تولى إدارتها بمفرده، لكن مسؤولي الدراويش يخشون من اتخاذ القرار بشكل نهائي باعتبار أنه لا يمتلك الخبرة الكافية التي تمكنه من تحمل الضغوط الإعلامية التي يتعرض لها الفريق مؤخرًا.