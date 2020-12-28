شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لـ«بابل» لحسم مشاركته أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الأنجولى اري بابل، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، لاختبار طبي خلال الساعات القادمة لحسم موقفه النهائى من المشاركة في اللقاء المقبل أمام فريق أسوان، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.
كان اللاعب قد خرج من ملعب المباراة الماضية أمام فريق البنك الأهلي وهو يشعر بآلام في العضلة الخلفية أجرى على إثرها أشعة أمس للاطمئنان على قدمه قبل مواجهة الثلاثاء.
وأظهرت الأشعة أن اللاعب يعاني من إجهاد بسيط بالعضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي مكثف أملا في اللحاق بمباراة أسوان.
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