شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تقرر إزالة لافتة «نادي القرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز على إزالة لافتة نادي القرن الموجودة على سور النادي بميت عقبة، والتي وضعها المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، وتؤكد ان النادي الابيض هو نادي القرن بحصوله على 9 بطولات.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسئوولي اللجنة المؤقتة يدرسوا وضع لافتة بدلًا منها لكنهم لم يستقروا على المكتوب عليها بدلًا من نادي القرن.