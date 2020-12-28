شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عماد حمدي للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي جاهزية عماد حمدى لاعب وسط الفريق استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في لقاء الانتاج الحربي في الاسبوع الثانى. وغاب حمدى عن مواجهتى الإسماعيلي أمام الجونة ثم البنك الأهلي بسبب الاصابة ويستعد بقوة للعودة لتشكيلة الفريق الأساسية. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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