شكرا لقرائتكم خبر عن «راموس» و«فاسكيز» ينتظران موقف ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفي إسباني، رغبة الثنائي سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز، لاعبي ريال مدريد، في تحديد موقفهما مع النادي، خلال المرحلة المقبلة، وينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهما التوقيع لأي نادٍ آخر، بدءً من ينايرالمقبل

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن الثنائي «راموس» و«فاسكيز» ينتظران دورهما في ملف التجديد، بعد ما تردد عن توصل ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع الكرواتي لوكا مودريتش على التجديد، علمًا بأن «مودريتش» ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم أيضًا.