شكرا لقرائتكم خبر عن «راموس» و«فاسكيز» ينتظران موقف ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفي إسباني، رغبة الثنائي سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز، لاعبي ريال مدريد، في تحديد موقفهما مع النادي، خلال المرحلة المقبلة، وينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهما التوقيع لأي نادٍ آخر، بدءً من ينايرالمقبل
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن الثنائي «راموس» و«فاسكيز» ينتظران دورهما في ملف التجديد، بعد ما تردد عن توصل ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع الكرواتي لوكا مودريتش على التجديد، علمًا بأن «مودريتش» ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم أيضًا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
132,541
-
تعافي
110,015
-
وفيات
7,405
كانت هذه تفاصيل خبر «راموس» و«فاسكيز» ينتظران موقف ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.