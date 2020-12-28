شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يكشف حقيقة تحكمه في غرفة ملابس برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن غضبه من الشائعات التي تُطلق عليه بأنه المتحكم الرئيسي في غرفة ملابس البارسا، كما شدد على صعوبة عودة البرازيلي نيمار إلى الفريق؛ بسبب الظروف المادية الصعبة.

وقال ميسي، خلال حواره لقناة LaSexta الإسبانية: «قالوا إن ميسي يُسيطر على غرفة الملابس، وهذا أزعجني، وكثيرون يعتبرون ذلك أمرًا مفروغًا منه، والناس يصدقون ما يخرج في الصحف والتلفزيون، ويقولون ذلك في برشلونة وفي المنتخب الوطني أنني أجعل أصدقائي يلعبون».

وأضاف: «كومان كان جادًا جدًا، وهو يقوم بالأمر بشكل جيد للغاية، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهناك شباب والفريق يتطور».