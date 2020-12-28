شكرا لقرائتكم خبر عن «مودريتش» يعود لتدريبات ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد ريال مدريد الإسباني لاعبه لوكا مودريتش الذي عانى من إصابة عضلية زائدة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة إيبار، غاب على إثره عن مواجهة الفريق الماضية، حيث تدرب اللاعب بشكل طبيعي مع بقية المجموعة،

وتدرب بقية اللاعبون بما فيهم إدين هازارد بكل قوة فيمدينة فالديبيباس الرياضية، وسط طقس في غاية البرودة.