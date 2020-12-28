شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الاستغناء عن «الونش» لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، العرض الذي تلقاه النادي من بيراميدز لضم محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكروي الأول.

وأكد «يونس» أن الفريق بحاجة إلى جهود اللاعب ولا يمكن التفريط فيه نهائيًا في الوقت الحالي، في ظل رغبة المسؤولين بالقلعة البيضاء في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق الأبيض.