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الزمالك يرفض الاستغناء عن «الونش» لبيراميدز

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، العرض الذي تلقاه النادي من بيراميدز لضم محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكروي الأول.

وأكد «يونس» أن الفريق بحاجة إلى جهود اللاعب ولا يمكن التفريط فيه نهائيًا في الوقت الحالي، في ظل رغبة المسؤولين بالقلعة البيضاء في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق الأبيض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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