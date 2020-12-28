شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفيسكي: رونالدو وميسي أسطورتان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- أحمد مصطفى

عبر البولندي ليفاندوفيكسي لاعب بايرن ميونيخ المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، عن سعادته بالحصول على الجائزة وتكريمه في دبي، مؤكداً انه اجتهد كثيراً من أجل الوصول إلى هذه المكانة التي حققها مع فريقه، والتتويج بالخماسية.

وقال اللاعب في كلمته خلال المؤتمر: «أتمنى أن أواصل الظهور بالمستوى الذي أنا عليه الآن، لافتاً إلى أن تكرار ما قام به كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، أمر صعب للغاية، ويحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل».

واعتبر ليفاندوفيسكي أن ما فعله بايرن ميونيخ في 2020 استثنائي وتاريخي، وتقدم بالشكر لزملائه في الفريق على ما قدموه له من أجل تسجيل الأهداف.