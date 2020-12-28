بعد طلبه الرحيل.. صحيفة إنجليزية تكشف عن حجم ثروة محمد صلاح في 2020





سلطت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، الضوء على حجم ثروة الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، منذ انضمامه لصفوف الريدز في 2017 حتى الآن.

ومن جانبه، أكد موقع "Give me Sport" الإنجليزي أن الأرباح "الحوافز" التي حصل عليها هداف الريدز محمد صلاح من عقده مع الفريق الأحمر تُقدر بـ23 مليون دولار، حيث يوجد بند في عقد اللاعب المصري مع ليفربول يرتبط بأداء اللاعب وعدد الأهداف التي يسجلها مع الريدز في كل موسم.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن "صلاح" يمتلك عقودا مع الرعاة يصل إجمالي الربح العائد منها إلى 12 مليون دولار بشكل سنوي؛ ما يعني أن صافي أرباح صلاح تصل إلى 35 مليون دولار أي 26.3 مليون جنيه استرليني.

وأضاف الموقع أن اللاعب المصري قام بالتبرع للأعمال الخيرية في مصر لبعض المؤسسات الخاصة بقريته في نجريج مطلع العام الجاري للتصدي لانتشار وباء كورونا العالمي، ووصلت إجمالي التبرعات إلى حوالي 405 آلاف جنيه استرليني.

وتابع الموقع أن صلاح قرر التبرع لصالح أحد المشاريع الخيرية في مصر أيضًا، من خلال تخصيص مبلغ يقدر بـ2.5 مليون جنيه استرليني لمعهد الأورام.