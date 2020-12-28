شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصحة والجمارك لاستقبال منتخبات بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ممدوح الششتاوى رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد المقبلة مصر 2021، عن تشكيل وفد لاستقبال المنتخبات فى المطار بحافلات خاصة بالبطولة مكون من مندوب من وزارة الصحة والداخلية والجمارك ومصر للطيران بعد خضوعهم لكافة الاجراءات الاحترازية قبل استقبالهم الوفود.

وأكد الششتاوى، استقبال الوفود بحافلات من أمام سلم الطائرات للتحرك إلى عمل الإحصائيات الطبية اللازمة قبل الدخول فى نظام الفقاعة بفنادق البطولة.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 مسبقا عن تجريب نظام الفقاعة "الحجر الصحي " فى بطولة العالم مصر 2021 المقرر إنطلاقها يناير القادم كبروفة لأولمبياد طوكيو 2021 أيضا .

وقال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، إن نظام الفقاعة سيتم تطبيقه على كل من يعمل فى البطولة من أول اللاعبين وحتى عمال الفنادق والباصات الناقلة للفرق واللجان المنظمة.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات، الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج، وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج، وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج .