شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة والأولمبية يستفسران عن أزمة كورونا فى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو وزارة الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بمجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة للاستفسار عن أسباب إقامة مباريات أمس فى ذهاب نهائى دورى المرتبط رجال وسيدات قبل انتظار نتيجة المسحة التى خضع لها اللاعبين، مع الإصرارعلى إقامة المباريات فى موعدها دون النظر إلى مصلحة اللاعبين، خاصة أن النتائج أظهرت إصابة أكثر من 10 أفراد فى الصالات.

ومن ناحية أخرى تلقى اتحاد كرة السلة اتصالا من اللجنة الأولمبية للاستفسار عن كيفية إقامة المباريات قبل نتيجة المسحة، وهو ما يٌعد عدم التزام بما جاء فى البيان الذى أصدرته اللجنة خلال الساعات الماضية والخاص بأهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية، واجراء المسحات والتأكد من سلامة المشاركين فى منافسات الصالات المغلقة.

وشهد أمس كارثة بكل ما تحمله الكلمة بعد أن خاض لاعبى فريق الأهلى والاتحاد رجال ومرتبط مباراة ذهاب نهائى الدورى قبل نتيجة المسحة التى خضع لها اللاعبون، وكذلك لاعبى سيدات سبورتنج والأهلى، وايجابية العينات لبعض اللاعبين واللاعبات، حيث وصلت فى مرتبط الاتحاد إلى 8 إصابات، وفى سبورتنج لاعبة وفردان فى الجهاز الفنى، بخلاف ثنائى سلة الأهلى رجال محمد مصطفى وعمر طارق.

ومن جانبه قام مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة بتحويل لجنة المسابقات إلى التحقيق لبحث أسباب هذه الكارثة.