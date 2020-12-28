شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رمضان صبحى بيدور على "معلول".. وطارق حامد لازم يهدى شوية بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى أحمد شوبير، أن بيراميدز رغم فوزه على سيراميكا لم يقدم حتى الآن الشكل الذى كان متوقعاً له، مشدداً على أن رمضان صبحى لا يزال مشدود عصبياً ويبحث عن على معلول نجم الأهلى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "بيراميدز فاز على سيراميكا ولكن حتى الآن لم يظهر بيراميدز بالشكل الذى كان متوقعاً له قبل بداية موسم بعد الانتدابات الضخمة التى عقدها فى الميركاتو الصيفى".

وتابع شوبير: "رمضان صبحى لا يزال مشدود عصبياً، تشعر أنه يبحث عن على معلول الظهير الأيسر للأهلى الذى كان يهديه الكرات السحرية، فيما يعد عبد الله السعيد هو الأفضل فى بيراميدز رغم أنه بعيد عن مستواه".

وعن الزمالك قال شوبير: "لازم طارق حامد يهدى شوية أول لما قالوا المسحة سلبية نزل الجيم، خلى بالك من نفسك شوية يا طارق مش عالطول تدريبات عشان صحتك".

وتابع شوبير: "ساسى تلقى عرض من الدحيل القطرى والزمالك بيحاول يجمع مستحقاته اللى ساسى نفسه متكلمش فيها من قبل، جميل أن اللاعيبة سكتت وقدرت موقف النادى ومخدوش مستحقاتهم أربع وخمس شهور بس الغريب أن كل دا يظهر دلوقتى، الله يكون فى عون اللجنة الحالية فى الزمالك، حرام اللى بيحصل فيهم وفى أى حد هيتولى المسئولية، كل فرق ولاعبو الزمالك ليهم مستحقات متأخرة حتى الباسكت والهاند بول رغم أننا كنا بنسمع عكس كدا، والفلوس هي عنوان الكرة والرياضة فلازم يدورا يدفع مستحقات بن شرقى وساسى وأوناجم وتعديل عقد مصطفى محمد اللى لاقوه قليل جدا بعد وصول العرض الفرنسى، أتمنى ينجحوا ويعود الهدوء للزمالك".

وتلقى مصطفى محمد عرضا للاحتراف من فريق سانت إتيان الفرنسى بقيمة 3.5 مليون يورو وطالب مسئولو الأبيض بزيادة المقابل المادى مما يعنى تعقيد الصفقة أو تأجيل فكرة الاحتراف إلى ما بعد أوليمبياد طوكيو.

إلا أن مصطفى محمد يتمسك بموقفه خصوصا أنه صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تجربة قوية فى أوروبا بعد تألقه مع الأبيض والمنتخب الأوليمبى فى الموسم الماضى وتلقيه أكثر من عرض جيد

وانقسمت الآراء عبر مواقع التواصل ما بين مؤيد لموقف اللاعب الشاب وبحثه عن طموح جديد وآخرين ينتقدونه باعتباره ابن للزمالك ويجب بقائه فى الوقت الراهن.