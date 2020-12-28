شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدورى

يواجه النادي الأهلي، فريق الاتحاد السكندري على استاد الأهلى والسلام، في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدورى

ويلتقى الأهلى والاتحاد في السابعة والنصف مساء الاثنين، في المباراة التي سوف تذاع على قناة اون تايم سبورتس الناقل الحصرى لبطولة الدوري المصري.

ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي، الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة زعيم الثغر سعيا لمواصلة الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة والعودة لقمة الترتيب، حيث يحتل المركز الثانى برصيد 6 نقاط من مباراتين، في المقابل يحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

وعقد يتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق، الذى أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

وتواجد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لقيادة تدريبات الفريق قبل مباراة الاتحاد، وجاء ظهور موسيمانى فى ملعب التتش بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث أعلن سيد عبد الحفيظ تعافى المدير الفنى من الفيروس بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.

وعقد موسيمانى محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

وعلّق بيتسو موسيمانى على تعافيه من فيروس كورونا، قائلاً، عبر حسابه على تويتر، "أخيرًا، لقد خرج الفيروس من جسمى.. شكراً للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين، شكراً لله، الحمد لله.. لا أطيق الانتظار حتى أجتمع مع عائلتى والأهلي".