شكرا لقرائتكم خبر عن حازم خميس: مفيش اعتذار من أى دولة عن كأس العالم لليد ونستعين بـ30 ألف مسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، أن الاتحاد الدولى لكرة اليد لم يتلقى أى اعتذار من أى دولة عن المشاركة فى كأس العالم ، وقال حازم خميس فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الاتحاد الدولى لم يتلقى اعتذار من أى دولة عن الظهور فى بطولة العالم لكرة اليد ، ولاتزال الاستعدادات على قدم وساق لإستضافة البطولة".

ويضيف حازم خميس: " نعقد اجتماع أسبوعى مع أطباء البعثات عبر الفيديوكونفرس لإبلاغهم بالاجراءات الاحترازية ونتلقى أسئلة يومية من الدول ونجيب عليها بمنتهى الشفافية".

وتابع رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد :" الدولة تساند بطولة العالم ومنحنتنا وزارة الصحة اجراء 30 الف مسحة للمشاركين فى البطولة بجانب منحنا 100 طبيب متخصص فى الطب الوقائى للمشاركة فى الحدث الهام".

وشدد رئيس اللجنة الطبية، على تواجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للاطمئنان على سلامة الجميع وعزل من تظهر عليه أى أعراض ليكون بعيدا عن باقي المجموعة.

وقال خميس، إن الحجر الصحى إجبارى لجميع الأطراف المعنية التى تشارك فى الحدث سواء اللاعبين أو عاملى الصالات والفنادق والحكام والسائقين والإعلاميين، وكل من يتواجد فى الحدث، مؤكدا أن بطولة العالم لكرة اليد حتي الآن ستقام فى موعدها الشهر المقبل في مصر وأن جميع الدول المشاركة في البطولة أعلنت تواجدها في البطولة بشمل رسمي.