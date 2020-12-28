شوبير: على مسئوليتى الشخصية انتخابات الجبلاية فى يناير..ومجلس أبو ريدة سيعود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن انتخابات اتحاد الكرة ستقام فى 30 أو 31 يناير المقبل، مشدداً على أن المهندس هانى أبو ريدة يستحق رفع القبعة بعدما نفذ كل ما يريد وسوف يعود بمجلسه كاملا لإدارة الكرة فى مصر، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : " على مسئوليتى الشخصية أؤكد أن انتخابات اتحاد الكرة سوف تقام فى 30 أو 31 يناير المقبل بعد ترحيب مجلس الوزراء بإستثناء اتحاد الكرة من قرار منع إقامة العموميات فى الستة أشهر الاولى من عام 2021 بسبب كورونا".

ويضيف شوبير: " مبارح أحمد مجاهد ومجدى عبد الغنى وخالد لطيف ومحمد أبو الوفا عملوا اجتماع فى اتحاد الكرة برعاية هانى أبو ريدة وحطوا خطة الانتخابات المقبلة وشالوا بند الثمانى سنوات واختاروا 96 نادى للانتخاب فى عمومية الجبلاية ".

وتابع شوبير: "خالد لطيف ومجدى عبد الغنى ومحمد أبو الوفا وعصام عبد الفتاح وثروت سويلم وأحمد مجاهد ودينا الرفاعى سيكونوا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل وفى الرئاسة هانى أبوريدة ومنصب النائب محجوز لمحمود الشامى وستظهر وجوه جديدة مثل سماح عمار وإيهاب الكومى وأحمد إبراهيم مجاهد وسمير موسى".

وأردف شوبير: " فى عهد أبو ريدة يكون أحمد مجاهد هو الرئيس الفعلى للجبلاية يتحكم فى كل شىء من أول رجل الأمن حتى منتخب مصر، كل شىء فى يده فقط وأبو ريدة مجرد برستيج فقط، وتم الاتفاق على منع الإعلاميين من خوض الانتخابات وتم الاستقرار على فتح باب الترشح فى الاسبوع الأول من يناير".

وأكمل شوبير: "محدش يتعب قلبه بقى ، ياريت كلنا نرفع القبعة لهانى ابو ريدة لانه نفذ كل اللى كان عايزه وهيرجع الجبلاية بمجلسه كاملا، ومحدش اشتغل من دماغه فى اتحاد الكرة إلا اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى محدش فرض عليهم أى شىء ولا تدخل فى عملهم ومش عايزين نظلم عضوا اللجنة الثلاثية الحالية لان أحمد مجاهد فقط هو من يدير من أجل تمهيد الجبلاية وترتيبها لوضع الزهور من أجل عودة أبو ريدة فى نهاية يناير المقبل".

وأرسلت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، مذكرة بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل استثناء الجبلاية من قرار حظر إجراء الجمعيات العمومية بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراء الانتخابات فى نهاية مدة اللجنة المحدد لها يوم 31 يناير المقبل.

وتضمنت المذكرة المقدمة من اللجنة الحديث عن عدة نقاط جاء أهمها على النحو التالي:

*إن وجود الفيفا بوصفه عنصرا رئيسيا فى أمر الدعوة لإجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة يتوافق مع القانون المصرى الداعى للتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ولا يلغى مطلقا دور القانون.

*التأكيد على أن الجمعية العمومية العادية السنوية تجرى مرة كل عام خلال الشهور الأربعة التى تلى نهاية السنة المالية، فيما تعقد الجمعية العمومية غير العادية فى أى وقت من السنة بطلب من مجلس الإدارة، وهو ما يتسق وقانون الرياضة ولا يخالفه على الإطلاق.

*التأكيد على أن الفيفا قرر تعيين لجنة مؤقتة منذ أكثر من سنة وأكثر من 4 أشهر ورغم تأكيد الفيفا على ضرورة إجراء الانتخابات خلال مدة التعيين ولم يتم الانتهاء من هذا الطلب طوال تلك المدة من التعيين، قبل أن يتم تعيين لجنة ثلاثية جديدة لإجراء الانتخابات والانتهاء منها على أن يأتى وفد من الفيفا للإشراف على الانتخابات ومتابعة هذا التكليف بنهاية شهر يناير المقبل.

*القانون المصرى نص على أن تكون مدة مجالس إدارات الأندية 4 سنوات أو حتى الانتهاء من الدورة الأولمبية وعليه فإن الاتحاد يطلب:

دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة للانعقاد وإجراء الانتخابات يوم 30 يناير المقبل وفق معايير وإجراءات مشددة تتوافق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا وأن تكون مدة المجلس المنتخب 4 سنوات من يوم عقد الجمعية العمومية، وفى حالة إجراء الدورة الأولمبية فى موعدها ينتهى عمل المجلس المنتخب بنهاية الدورة ويتم الدعوة بعدها لإجراء انتخابات جديدة.

وتم التأكيد خلال الخطاب على أن يتم الانتهاء من قبول أوراق المرشحين للانتخابات يوم 8 يناير المقبل، وأن تكون الانتخابات فى الواحدة من ظهر 30 يناير بمركز المنتخبات الوطنية فى السادس من أكتوبر بحضور 96 مندوبا يمثلون 96 ناديا هم أعضاء الجمعية العمومية، وأن تجرى الانتخابات فى قاعة مساحتها 600 متر مربع بخلاف منطقة التسجيل ومساحتها 400 متر، وبمجرد الانتهاء من التصويت يغادر العضو. مباشرة لقاعة أخرى وفق خطة معتمدة.