شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. احتفالات نجوم الكرة بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يستغل نجوم الكرة المناسبات لخطف أوقات سعيدة بصحبة أسرهم، خاصة فى ظل ابتعادهم عن أجواء العائلة بسبب المباريات والمعسكرات الخاصة بالبطولات المختلفة.

وشهدت الفترة الماضية احتفالات نجوم الكرة سواء فى مصر أو المحترفين بأعياد الكريسماس و أبرزهم محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الأنجليزى الذى احتفل بالكريسماس مع زوجته وأبنائه ومحمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الزمالك الذى حرص على الاحتفال بعيد ميلاد نجله أدم فى أجواء الكريسماس بصحبة أصدقاؤه من نجوم الزمالك.

كما احتفل أيضا نجما الزمالك عمر السعيد و أحمد سيد زيزو بالكريسماس وأحمد ياسر ريان العائد الى الأهلى مجددا من الإعارة بالتقاط صورة مع شجرة الكريسماس.

ويرصد الخليج 365 لقطات لاحتفالات نجوم الكرة بأجواء الكريسماس فى الصور التالية: