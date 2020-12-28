شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد لمصطفى محمد: "الزمالك لا يقف على أحد..هتعمل فينا إيه لو جبت دورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق هجوماً نارياً على مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، مطالباً اللاعب باحترام القلعة البيضاء وإغلاق ملف الرحيل، وقال طارق السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "على دماغى ورأسى أن مصطفى محمد عايز يحترف وكمهاجم هو أستوى وبقى لاعب مهم وجايله عرض مميز من الدوري الفرنسى، بس عنده أولمبياد وممكن سعره يتضاعف ليه مصمم يحرم الزمالك من الاستفادة المادية ماهو لازم النادى لازم يدور مصلحته زى ما اللاعب بيدور على مصلحته".

ويضيف طارق السيد: "الجيل ده مخدش دوري بإستثناء طارق حامد وشيكابالا وحازم إمام، معرفش بقى بيعملوا ليه كده بحبهم وبحترمهم وهما بيحبوا الزمالك بس لو خدوا دوري وكأس أفريقيا هيعملوا فينا إيه، أنا قعدت 6 سنين فى الزمالك باخد 30 الف جنيه وجالى عروض احتراف ورفضت".

وتابع طارق السيد: "احترم تعاقدك مع الزمالك يا مصطفى أنت مضيت بالفلوس دى وكنت فرحان والناس فى النادى قالولك أقعد وهنعدل عقدك وتمشى فى شهر 6 بعد الأولمبياد، ليه بقى مصمم تلوى دراع الزمالك، الزمالك مبيقفش على حد".

وأكمل نجم الزمالك الأسبق: "لما النادى كان فيه خير مكنش بيبخل على حد يبقى لما يكون فى أزمة مش من حق مصطفى محمد يدبح النادى، واللى مش عاجبه يمشى، الزمالك فريق كبير وهيفوز النهاردة على سموحة من غير مصطفى محمد عشان الكل يعرف وتبقى رسالة أن الزمالك مش هيقف على حد مهما كان اسمه".

ونشبت أزمة بين نادى الزمالك، ومهاجم الفريق مصطفى محمد بسبب رغبته فى الاحتراف الخارجى، وأشارت تقارير صحفية إلى أنه أعلن التمرد على ناديه وغاب عن المران بدون إذن بسبب تمسك اللجنة المؤقتة التى تدير حاليًا ببقائه وعدم السماح له بالاحتراف فى الانتقالات الشتوية

وتلقى مصطفى محمد عرضا للاحتراف من فريق سانت إتيان الفرنسى بقيمة 3.5 مليون يورو وطالب مسئولو الأبيض بزيادة المقابل المادى مما يعنى تعقيد الصفقة أو تأجيل فكرة الاحتراف إلى ما بعد أوليمبياد طوكيو.

إلا أن مصطفى محمد يتمسك بموقفه خصوصا أنه صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تجربة قوية فى أوروبا بعد تألقه مع الأبيض والمنتخب الأوليمبى فى الموسم الماضى وتلقيه أكثر من عرض جيد

وانقسمت الآراء عبر مواقع التواصل ما بين مؤيد لموقف اللاعب الشاب وبحثه عن طموح جديد وآخرين ينتقدونه باعتباره ابن للزمالك ويجب بقائه فى الوقت الراهن.