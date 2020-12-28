شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعود لقيادة الأهلي أمام زعيم الثغر بعد غياب 15 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، للقيادة الفنية لفريقه فى مباراته ضد الاتحاد السكندري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، والمؤجلة من منافسات الجولة الثالثة للدوري، بعد غياب 15 يوماً بسبب إصابته بفيروس كورونا، منذ قيادة الفريق الأحمر لآخر مرة فى مباراة المقاصة بافتتاحية الدوري.

وقاد موسيماني الأهلي فى مباراة المقاصة يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ويتم خضوعه للعزل الصحي، حتى اكتمال شفائه من فيروس أول أمس السبت.

وقاد كيفين جونسون، المدرب العام للأهلي، الفريق الأحمر في آخر مباراتين، بدلا من موسيماني، حيث كان يقتصر دور موسيماني على محاضرة اللاعبين قبل المباريات عن طريق خاصة الفيديو كونفرانس، من مقر العزل الصحي.

وغاب موسيماني عن قيادة الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي بأحد المستشفيات قبل أن يتعافى من الإصابة بعد تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

وغاب موسيماني عن قيادة الأهلي في مباراتي غزل المحلة بالجولة الثانية بمسابقة الدوري وعن مباراة سونيديب بطل النيجر بذهاب الدوري الرئيسي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 6 نقاط خلف الجونة المتصدر برصيد 8 نقاط، بينما يتبقى مباراتان للأهلي.

وتغلب الأهلي على المقاصة فى افتتاح الدوري ثم على غزل المحلة بالجولة الثانية ونجح في تسجيل 6 أهداف كأقوى خط هجوم في الدوري رغم لعب مباراتين فقط، وبواقع 3 أهداف في كل مباراة.