اتحاد السلة يعترف بخطأ المسحات.. ويؤكد: لن نعفي أنفسنا من المسئولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف مجدي أبو فريخة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، بالخطأ الذي حدث في مباراة المرتبط بين ناشئي الاهلي والاتحاد تحت 16 سنة في ذهاب نهائي دوري المرتبط الذي أقيم عصر أمس الأحد في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وبعد المباراة التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 59-41، تبين إيجابية 7 حالات إصابة بفيروس بين صفوف زعيم الثغر.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو أون سبورت، قال أبوفريخة: "أجرينا المسحات للاعبين لكن تأخر النتيجة هو الذي تسبب في تلك الأزمة".

وأضاف: "الجميع كان ملتزم باتباع الإجراءات الاحترازية، قياس الحرارة ومتابعة الحالة العامة للاعبين قبل المباريات".

وتابع: "اللجنة الأولمبية أصرت على ضرورة إجراء المسحات بشكل منتظم قبل المباريات، وهم ما تم بالفعل، لكن تأخر ظهور النتيجة كان بسبب العدد الكبير".

وواصل: "لن ننكر الخطأ، ولن نعفى أنفسنا من المسئولية، لو كنت أعلم أن نتيجة المسحات ستتأخر لكنت اتخذت قرارًا بإلغاء المباراة".

وعن تأجيل المباريات، قال: " مباراة الناشئين تم تأجيلها، نتابع الأمور عن كُثب وسنتخذ الإجراءات اللازمة".