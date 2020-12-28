"الشحات أو أكرم".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق في مباراته أمام الاتحاد السكندري.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أنه يتم المفاضلة بين اللعب بطريقة 4-2-3-1 بتواجد حسين الشحات العائد بعد غياب بسبب الإصابة بين الثلاثي الهجومي، أو الاعتماد على أكرم توفيق واللعب بطريقة 4-3-3.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة الثلاثي أيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول بعد إراحتهم في مباراة الفريق أمام سونيديب بطل النيجر بدوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

خط الوسط: محمود عبدالمنعم "كهربا" – حمدي فتحي – أليو ديانج – أكرم توفيق (حسين الشحات) – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.