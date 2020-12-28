بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تشيلسي يسعى للتصحيح أمام فيلا.. والأهلي والزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الاثنين، مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز ضد الاتحاد وسموحة –على الترتيب-، بعد تأجيل مباراة القمة بينهما والتي كان مقررًا لها مساء اليوم.

على الجانب الآخر تنطلق منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى تشيلسي لتصحيح مساره أمام آستون فيلا الذي يفتقد خدمات لاعبه المصري محمود حسن "تريزيجيه" بسبب الإصابة.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري (الجولة الثالثة)

5:00- سموحة x الزمالك

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 2 HD).

7:30- الأهلي x الاتحاد السكندري

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 1 HD).

الدوري الإنجليزي (الجولة الـ16)

5:00 كريستال بالاس x ليستر سيتي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 1).

7:30- تشيلسي x أستون فيلا

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 1).

10:00- إيفرتون x مانشستر سيتي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports HD 1).