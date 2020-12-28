علي غزال لمصراوي: لن ألعب أمام الزمالك بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر: أكد علي غزال لاعب وسط نادي سموحة غيابه عن مباراة الفريق أمام الزمالك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويلعب سموحة والزمالك في الخامسة اليوم الاثنين ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز. وقال غزال في تصريحات لـ"الخليج 365" "لن أتواجد مع سموحة أمام الزمالك بسبب إصابتي بفيروس كورونا". وتابع "لا أعاني من أي أعراض قوية، الأمور بسيطة بالنسبة لي الحمد لله". يذكر أن سموحة تعاقد مع علي غزال مطلع الموسم الحالي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعدما انهى اللاعب تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني.

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