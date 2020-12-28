بث مباشر | مشاهدة مباراة السد وقطر في الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “السد وقطر” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 28-12-2020 ضمن الجولة 11 من الدوري القطري.

ينقل البث المباشر لمباراة “السد وقطر” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”.

وتقام مواجهة السد وقطر على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر بإدارة من الحكم القطري “سلمان فلاحي”، وتنطلق في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

حقق نادي “السد” سبع انتصارات متتالية في الدوري القطري كما لم يتذوق طعم الخسارة منذ بداية الموسم، فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة امام “الخور” في الجولة الثالثة.

ويمر نادي السد بفترة رائعة ومميزة تحت قيادة المدرب الاسباني الشاب “تشافي هيرنانديز” إذ حقق لقب كأس أمير قطر على حساب “العربي” يوم 18 ديسمبر 2020، وحقق بعدها الفوز على “الريان” تحت قيادة المدرب “لوران بلان” في الدوري القطري.

ويتصدر السد جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 28 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ملاحقه “الغرافة”، وبفارق 7 نقاط ايضًا عن صاحب المركز الثالث “لخويا” الذي انتصر امس على “الاهلي” لحساب الجولة الحالية.

في المقابل يعيش نادي قطر فترة مميزة هو الآخر إذ حقق 5 انتصارات متتالية في الدوري القطري، وسط تألق غير عادي للنجم الدولي الجزائري “يوسف البلايلي” الذي يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف.

ويتواجد فريق قطر في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن “الاهلي”، وبفارق 3 نقاط عن الثالث “لخويا”.

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