بث مباشر | مشاهدة مباراة الشرطة واربيل في الدوري العراقي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الشرطة واربيل” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 28-12-2020 في الجولة 11 من الدوري العراقي الممتاز.

ينقل البث المباشر لمباراة “الشرطة واربيل” على قناة الشباب الرياضية العراقية 1، بصوت المعلق “مناف الحميداوي”.

وتقام مباراة الشرطة واربيل على ملعب فرانسو حريري بإدارة من الحكم العراقي “مهند قاسم ساري”، وتنطلق في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية.

استعاد نادي “الشرطة” توازنه من جديد في الدوري العراقي بتحقيق الفوز على “الكرخ” في الجولة الماضية وذلك بعد تعادلين متتالين أعاقوه عن الصراع على صدارة جدول الترتيب.

ويتواجد الشرطة في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “القوة الجوية” الذي تعادل مع “النجف” لحساب الجولة الحالية، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر “نفط الوسط” الذي فاز على “الكهرباء”.

على الجانب الآخر يمر نادي “اربيل” بفترة صعبة في الدوري العراقي، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط من اخر 6 جولات، خسر في 3، وتعادل في 2، اخرها امام “الميناء” في الجولة الماضية.

ويقبع اربيل في المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المركز السابع، وبفارق 3 نقاط عن المركز الخامس.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الشرطة واربيل اليوم

..