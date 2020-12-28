اخبار السعودية | بالصور.. صحيفة أرجنتينية تسخر من مدافع النصر بعد التعادل مع ضمك

أكدت صحيفة “ole” الأرجنتينية أن محترف نادي النصر، بيتي مارتينيز، بدأ يقدم ما لديه شيئًا فشيئًا مع فريقه، لكنه مع هذا لا يزال يتواجد في منطقة الهبوط ببطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، حيث تعادل أول أمس أمام ضمك 2 ـ 2 ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وأوضحت أن “مدافع النصر مايكون بيريرا أحرز هدفًا غريبًا في مرماه، وجعل فريقه يخسر نقطتين رئيسيتين للخروج من منطقة الهبوط. في غضون ذلك قدم بيتي مارتينيز تمريرة حاسمة”.

وأشارت إلى أن “الأرجنتيني مارتينيز كان أساسيا في المباراة وصنع الهدف الأول لزميله بيتروس، قبل أن ينجح سيرجيو فيتور في التعادل في الدقيقة 36”.

وأضافت “بدأ أن الأمل لفريق النصر قد ولد من جديد بهدف جديد من بيتروس بعد رد فعل سيئ من الحارس خالد الشراحيلي. حتى ظهر البرازيلي مايكون ليسجل هدف غريب في مرماه بطريقة غير عادية”.

وأختتم المصدر الأرجنتيني “بهذه النتيجة، أصبح رصيد النصر 8 نقاط، بالتساوي مع ضمك، وهو في المركز الرابع عشر بعد مرور 10 جولات من منافسات الدوري السعودي”.

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