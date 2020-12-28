اخبار السعودية | صحيفة بيروفية تؤكد: الاتحاد جعل الهلال في “معاناة”!

أكدت صحيفة “ovacion” البيروفية أن نادي الهلال عانى بشدة على أرضه، لكنه نجح في إنقاذ نقاط مباراة اتحاد جدة، وتعادل 1 ـ 1 في الدقائق الأخيرة، خلال اللقاء الذي أُقيم أول أمس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وأوضحت أن الاتحاد سجل هدف التقدم في الدقيقة 20 عن طريق عبدالرحمن العبود، واستطاع الهلال إدراك التعادل في الدقيقة 85 عن طريق “البديل” صالح الشهري مستغلا كرة عرضية متقنة من الإيطالي سباستيان جيوفينكو.

وأشار المصدر إلى أن محترف الهلال، أندريه كاريلو، لعب المباراة بأكملها، لكنه لم يستطع الاحتفال مع فريقه بتحقيق الثلاث نقاط الهامة في المنافسة.

وتابعت “كاريلو كان حاضراً في 90 دقيقة من الاشتباك، والتي بدأت شاقة لفريقه ، عندما افتتح عبدالرحمن العبود التسجيل لصالح الفريق الزائر. ذهب الهلال بكل شيء بحثًا عن التعادل، لكن الاتحاد عرف كيفية إغلاق خطوطه جيدًا. كان كاريلو واحدًا من أولئك الذين حاولوا أكثر في المهام الهجومية، لكن هذه المرة عرفوا كيف يسيطرون عليه”.

واختتمت الصحيفة البيروفية “الهلال حاليا في صدارة الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، ويلاحقه الأهلي الذي يملك 19 نقطة، ويلعب اليوم مواجهة أمام الرائد ضمن الجولة العاشرة”.

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