شكرا لقرائتكم خبر عن "كتيبة" الأهلى تتحدى "طموح" الاتحاد السكندرى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلي اختباراً صعباً في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأثنين، عندما يستضيف نظيره الإتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز وكان مُقرراً أن يلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم في قمة الكرة المصرية بالدوري لكن تم تأجيل المباراة لدواعي أمينة وتم استبدالها بمواجهة الأهلي بلقاء زعيم الثغر وهي المباراة التى تحظى بإهتمام ومتابعة الكثيرين نظراً لقوة المنافس السكندري الذي يقدم عروض جيدة تحت قيادة مديره الفني المُتميز حسام حسن كما أن الأهلي والإتحاد قدما مباراة جيدة قبل أيام في نصف نهائي كأس مصر وفاز الأهلي بهدفين لهدف وصعد لنهائي البطولة التى توّج بها بالفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية ، ويدخل الأهلي مباراة الليلة ولديه 6 نقاط فيما يدخل الاتحاد المباراة ومعه 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل.

ويستعيد الأهلي في مباراة الليلة مديره الفني بيتسو موسيماني الذي غاب عن تدريبات ومباريات الفريق الماضية لإصابته بفيروس كورونا ولم يسافر مع الفريق بسببها للنيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دور أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأخلي بهدف نظيف قبل أن يتعافى موسيماني من فيروس كورونا ويعود للفريق فيما مازال ثلاثي الأهلي محمد مجدي قفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة يُعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

ويتطلع الأهلي لاستمرار مسيرة الإنتصرات المحلية خلال الموسم الحالي الذي بدأه بالفوز على المقاصة وغزل المحلة بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة على التوالي قبل أن يفوز أفريقياً على بطل النيجر بملعبه، ويعول الأهلي في مباراة الليلة على نجوم الفريق وفي مقدمتهم ، على معلول الذي فضّل الجهاز الفني إراحته في لقاء سونيديب ومعه أيمن أشرف الذي غاب عن اللقاء ذاته لنفس السبب وهناك أيضاً محمد شريف وصلاح محسن وحمدي فتحي وآليو ديانج صاحب هدف الفوز على بطل النيجر وبدر بانون وياسر أبراهيم ومحمد الشناوي كما كشف سيد عبد الحفيظ قبل ساعات من إعلان قائمة الأهلي لمباراة الليلة جاهزية كلاً من حسين الشحات ومروان محسن ووليد سليمان لتدعيم المارد الأحمر أمام زعيم الثغر.

في المقابل ، يدخل الاتحاد السكندري مباراة الليلة ولديه دوافع كبيرة للفوز وتقديم عرض قوي أمام المارد الأحمر رغم فارق الإمكانيات بين الفريقين لكن حسام حسن يعرف جيداً كيف يواجه الفرق الكبيرة بفضل قدرته على تحفيظ لاعبيه معنوياً لهذه المواجهات الكبرى وهو ما ظهر بوضوح في الفوز الثمين الذي حققه الاتحاد في الجولة الأولى للموسم الحالي على بيراميدز، أحد الفرق المرشحة للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، وهو الفوز الذي منحه انتعاشة قوية ودفعة في مقارعة الكبار على تحقيق نتائج قوية والمنافسة على حصد مركز متقدم بجدول الدوري.

وقال حسام حسن للاعبين إنهم قادرون على إسقاط البطل الأحمر والفوز عليه بدليل أنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من الفوز عليه في الكأس، وطالبهم باللعب بحماس وإصرار منذ بداية المباراة لتحقيق هدفهم أمام حامل لقب الدوري.