شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عبد الحليم على يقود الزمالك للقب كأس مصر على حساب بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عبد الحليم على مهاجم الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بالفريق في وضع بصمته علي لقب بطولة كأس مصر موسم 2001 / 2002 عندما أحرز هدف الفوز علي فريق بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت علي استاد القاهرة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين، وفى الشوط الثانى نجح عبد الحليم فى إحراز هدف الفوز لفريقه والتتويج بالكأس، وجاء الهدف بعد أن مرر محمد أبو العلا الكرة تجاه حسام حسن، فخطفها لاعب المحلة، إلا أن حسام حسن ضغط على اللاعب، ليخطفها العندليب ويسددها على يمين حارس البلدية، ويسجل هدف الفوز لفريقه والتتويج بالبطولة.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: عبد الواحد السيد في حراسة المرمي أمامه وائل القباني ومدحت عبد الهادي وبشير التابعي وإبراهيم حسن، وفي الوسط تامر عبد الحميد ومحمد أبو العلا وحازم امام ومحمد عبد الواحد، وفي الهجوم حسام حسن وفيلكس ابواجي، وشارك عبد الحليم علي كبديل في الشوط الثاني ونجح في إحراز هدف الفوز والتتويج.