طارق العشرى يجهز تعديلات جوهرية فى تشكيل الطلائع بعد تراجع النتائج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش، تعديلات جوهرية فى تشكيلة الفريق، واستبعاد اللاعبين المقصرين في صفوف فريقه من التشكيلة الأساسية خلال المباريات المقبلة للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السبت المقبل 2 يناير بالجولة الخامسة للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ،والتى يسعى خلالها الطلائع لاستعادة التوازن بالدوري بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق منذ إنطلاق المسابقة وجمدت رصيده فى بنك الدوري عند نقطة واحدة بعد مرور 4 جولات من المسابقة بعدما نال الفريق ثلاثة هزائم وحقق تعادل وحيد ولم يعرف طريق الفوز.

في نفس السياق ، يستـأنف اليوم الاثنين فريق طلائع الجيش تدريباته على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد أن حصل اللاعبين على راحة 48 ساعة عقب الخسارة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى على دراسة مباريات الاتحاد السكندرى للتعرف على مواطن القوة والضعف فى زعيم الثغر قبل ملاقاته السبت المقبل .

وعلى صعيد أخر ، فضل الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بطلائع الجيش منح لاعبه على الفيل راحة من التدريبات والمباريات خلال هذه الفترة على أن يخضع لاختبار طبى للوقوف على حالته ومصيره من مواجهة الاتحاد السكندرى بعد تعرضه لكدمة شديدة فى الكتف خلال إحدى التدريبات ، حيث حذر طبيب الطلائع من خطورة الاعتماد على اللاعب قبل التعافى حتى لايتطور الأمر ويحتاج لجراحة عاجلة.

وفى نفس الشأن ، يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد ناصف الظهير الايسر للفريق فى مواجهة الاتحاد السكندرى بعدما غاب عن مباراة غزل المحلة بداعى الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى لقاء مصر المقاصة الذى خسره الطلائع بهدفين مقابل هدف.

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37