شكرا لقرائتكم خبر عن %69 من القراء يتوقعون فشل إدارة الزمالك في التجديد لفرجاني ساسي ومصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 69 % من قراء الخليج 365، المشاركين في استطلاع بشأن نجاح الزمالك في إنهاء ملف التجديد لنجمى الفريق مصطفى محمد وفرجاني ساسي، عدم تمكن الإدارة من حسم الملف.

وبعد الجدل الكبير الذي أثير حول نجمي الفريق خلال الأيام الماضية، أجرى الخليج 365 استطلاعاً لقرائه، سألهم فيه عن مدى قدرة إدارة الزمالك على التجديد لنجمي الفريق، وجاءت النتيجة توقع 69% من المشاركين عدم قدرة الإدارة على إنهاء ملف التجديد، بينما توقع 31% من المشاركين في الاستطلاع نجاح الزمالك في تجديد عقدي مصطفى محمد وفرجاني ساسي.

ويدخل فريق الزمالك تحديا جديدا، مساء اليوم الاثنين، عندما يحل ضيفًا على سموحة، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم الإثنين، باستاد برج العرب، والتى تقرر إقامتها بين الفريقين بعدما تم تأجيلها من الجولة الثالثة نظرًا لانشغال الأبيض بمباراته أمام فريق جازيل التشادى، الذى كان سيواجه الأبيض فى دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، قبل أن يعتذر عن القدوم إلى مصر، قبل ساعات من المباراة، ليتم إخطار مسئولى ميت عقبة بتأهل الفريق مباشرةً إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، لتقرر لجنة المسابقات إقامة المباراة بين الفريقين خاصة بعد تأجيل لقاء القمة الذى كان سيجمع بين الأهلى والزمالك، اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة المحلية، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مُسمى.