شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سموحة اليوم لاستكمال مسيرة الانتصارات فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك تحديا جديدا، مساء اليوم الاثنين، عندما يحل ضيفًا على سموحة، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم الإثنين، باستاد برج العرب، والتى تقرر إقامتها بين الفريقين بعدما تم تأجيلها من الجولة الثالثة نظرًا لانشغال الأبيض بمباراته أمام فريق جازيل التشادى، الذى كان سيواجه الأبيض فى دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، قبل أن يعتذر عن القدوم إلى مصر، قبل ساعات من المباراة، ليتم إخطار مسئولى ميت عقبة بتأهل الفريق مباشرةً إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، لتقرر لجنة المسابقات إقامة المباراة بين الفريقين خاصة بعد تأجيل لقاء القمة الذى كان سيجمع بين الأهلى والزمالك، اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة المحلية، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مُسمى.

ويسعى الزمالك خلال مباراته أمام سموحة لاستعادة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز التى استهلها بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد فى الجولة الأولى، ثم تبعها بالتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ليحتل الأبيض المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 4 نقاط، فى حين احتل سموحة المركز السابع برصيد 5 نقاط، بعدما نجح فى الفوز فى مباراة والتعادل فى مباراتين حتى الآن.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على إجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى مباراة اليوم، خاصة فى ظل دخول الفريق بعدد من الغيابات وعلى رأسها محمود علاء ومحمد عبد السلام، ثنائى دفاع الأبيض، وأسامة فيصل وحسام أشرف، مهاجمى الفريق، بعدما تأكد إصابتهم بفيروس كورونا، وخضوعهم للعزل المنزلى، وعاد طارق حامد بعد شفائه من كورونا وتحولته حالته و عينته الطبية من إيجابية إلى سلبية، كما تأكد غياب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، عن مواجهة الليلة، بعدما ابتعد عن الحسابات الفنية للمدرب البرتغالى فى مباراة سموحة، بعدما تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الأخيرة لرغبته فى الانتقال إلى سانت إتيان الفرنسى ليتواجد اليوم فى مقر النادى ويكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم.

فيما حرص البرتغالى باتشيكو على دراسة فريق سموحة فى المباريات الأخيرة التى خاضها فى الأسابيع الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق، خاصة فى ظل رغبته فى تحقيق الثلاث نقاط والفوز بالمباراة، لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعد التعثر الأخير أمام بيراميدز وفقدان نقطتين مهمتين فى مشوار الأبيض فى الجولة الثانية من المسابقة.

من ناحية أخرى، يسعى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لتحفيز لاعبيه على ضرورة تقديم مباراة جيدة أمام الزمالك اليوم، مُستغلاً الروح المعنوية المرتفعة لديهم بعدما نجحوا فى تحقيق أول فوز لهم فى الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة، كما يسعى لاستغلال دخول الأبيض المباراة وهو مفتقدًا لعدد من العناصر الأساسية لفريقه بسبب الإصابات التى لحقت بهم فى الفترة الأخيرة، كما طالب أحمد سامى لاعبيه بضرورة التركيز فى مباراة اليوم، وعدم الوقوع فى أخطاء ساذجة، مثلما حدث فى أخر مباراة جمعت بين الفريقين فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى شهدت تقدم سموحة بالهدف الأول فى الدقيقة 55 من زمن المباراة، قبل أن ينجح إمام عاشور بالعودة بالمباراة وإدراك هدف التعادل فى الدقيقة 81 لتمتد المباراة لـ 120 دقيقة وينجح الأبيض فى الدقيقة 114 فى إحراز هدف الفوز والتأهل عن طريق أحمد سيد زيزو.