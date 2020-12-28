شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يجري تحليل كورونا قبل مباراة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الكروى الأول بنادى غزل المحلة، لتحليل «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الاثنين، وذلك في اطار البروتوكول الموضوع من جانب اتحاد الكرة، حيث يستعد الفريق لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى العام، والتى من المقرر اقامتها على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وسيسافر فريق غزل المحلة إلى مدينة برج العرب للدخول في معسكر مغلق فور ظهور النتيجة إستعدادا للمباراة.

ويحتم البروتوكول الخاص باللجنة الطبية لاتحاد الكرة على كافة الفرق عمل مسحة أو تحليل «رابيد تيست» قبل أي مباراة بـ 48 ساعة للكشف عن فيروس كورونا في كل فريق، لتجنب تفشى الفيروس بين لاعبى الدورى العام.